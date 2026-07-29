Пожар на складе Wildberries-Russ в Рязани локализован

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Пожар в логистическом комплексе Wildberries-Russ в Рязани локализован, сообщила компания.

"Пожар в логистическом комплексе компании в Рязани локализован. Большую часть товаров удалось сохранить, зона хранения товара практически не затронута", - говорится в сообщении, опубликованном днем в среду.

Утром 29 июля компания заявила об эвакуации логистического объекта в Рязани. Позже компания в соцсети для селлеров и партнеров сообщила, что склад в Рязани временно не принимает поставки, а перенаправить их можно на склад во Владимире.