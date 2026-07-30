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Жительница Шебекина ранена в результате атаки БПЛА

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области четыре муниципалитета были атакованы, ранена жительница Шебекина, сообщил оперштаб региона.

В Шебекине дрон ударил по автомобилю, припаркованному на территории предприятия. Там женщина получили осколочные ранения предплечья и грудной клетки, бойцы "Орлана" доставили ее в Шебекинскую ЦРБ. На месте удара посекло еще два автомобиля.

Также в Шебекине в результате нескольких атак дронов повреждены остекление, кровля склада предприятия и автомобиль. В селе Пристень Шебекинского округа беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Повреждены административное здание, автомобиль и автобус. В селе Новая Таволжанка FPV-дрон ударил по частному домовладению и хозпостройке с последующим возгоранием.

В селах Ивановская Лисица и Косилово Грайворонского округа от атак БПЛА самолетного типа повреждены административные здания предприятий. В селе Смородино FPV-дроны ударили по хозпостройке и двум частным домам, один из которых разрушен. При атаке FPV-дрона в Грайвороне посекло автомобиль.

В селе Таврово Белгородского округа от атак дронов повреждены фасад коммерческого объекта, оборудование и легковой автомобиль. В селе Ясные Зори беспилотником атаковано административное здание - повреждено остекление. В селе Отрадное в результате атаки FPV-дрона огнем уничтожен легковой автомобиль.

В поселке Сумовский Ракитянского округа произошла детонация беспилотника на территории коммерческого объекта - повреждено оборудование. В хуторе Семейный при ударе FPV-дрона был поврежден объект инфраструктуры. Часть жителей временно остается без электроэнергии.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 июля 2026 года Военная операция на Украине
Шебекино Ивановская Лисица Ясные Зори Белгородская область Новая Таволжанка Белгородский округ
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