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Два БПЛА уничтожены в Удмуртии, один человек погиб

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Удмуртии, есть погибший, сообщила врио главы республики Ольга Абрамова в четверг.

"В небе на севере республики уничтожены два БПЛА", - написала Абрамова в своем канале в Max, добавив, что погиб мирный житель.

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Она также проинформировала, что на складе Wildberries в Сарапуле продолжается тушение открытого огня. На локализацию пожара направлены силы региональной группировки и Главного управления МЧС России по Удмуртии. По словам Абрамовой, сотрудники эвакуированы, для иногородних будет организован трансфер.

Утром в четверг сообщалось об атаке на логистический объект Wildberries в Сарапуле. Была проведена эвакуация, пострадавших нет. На объекте произошло возгорание.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 июля 2026 года Военная операция на Украине
Удмуртия Ольга Абрамова
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