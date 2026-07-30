В Челябинской и Свердловской областях объявили отбой угрозы БПЛА

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Челябинской и Свердловской областях отменили режим беспилотной опасности, который вводили утром, сообщили управления РСЧС регионов.

Об угрозе атаки БПЛА объявили утром в четверг, также временно закрывались аэропорты "Баландино" (Челябинск), "Кольцово" (Екатеринбург) и "Рощино" (Тюмень). Сейчас все три аэропорта возобновили работу в обычном режиме.

Режим угрозы атаки БПЛА также вводили в Курганской и Тюменской областях.