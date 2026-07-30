Зампред Совбеза РФ Медведев вновь возглавил совет директоров "Ростелекома"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Ростелеком" вновь избрал своим председателем зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, говорится в сообщении компании.

"Председателем совета директоров компании вновь избран заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев", - говорится в сообщении.

Кроме того, совет директоров сформировал четыре комитета совета (по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту), а также определил их персональный состав и председателей.

Действующий состав совета директоров был избран на годовом собрании акционеров "Ростелекома" 30 июня.

Компания не раскрывала персональный состав избранного совета.

В материалах к собранию предлагалось избрать в совет Медведева, главу Минцифры Максута Шадаева (ранее он являлся заместителем председателя совета директоров).

Кроме того, в совет предлагалось избрать президента "Ростелекома" Михаила Осеевского, главу РФПИ Кирилла Дмитриева, руководителя фонда "Талант и успех" Елену Шмелеву, главу ВТБ Андрея Костина, гендиректора ГТК "Россия-1" Антона Златопольского, главу ООО "Новые цифровые решения" Вадима Семенова, председателя правления АО "СОГАЗ" Антона Устинова, первого заместителя председателя ВЭБ.РФ Николая Цехомского, руководителя департамента стратегии и корпоративного развития ВТБ Владимира Левыкина.

"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций компании, 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в нем у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля "ВЭБ.РФ" в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float - 29,02%.