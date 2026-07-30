Минобороны РФ заявило об ударе по складу дронов в Харьковской области

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по складу беспилотников ВСУ и линии электропередачи в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ в четверг.

Дронами "Герань - 4" поражен склад беспилотников на территории крупного логистического центра в поселке Андреевка в Харьковской области, говорится в сообщении министерства.

"В районе этого же населенного пункта российские БПЛА поразили опоры высоковольтной линии электропередачи. В результате удара участок ЛЭП получил значительные повреждения", - заявили в ведомстве.