В Заполярье расширят программу проверки репродуктивного здоровья для молодоженов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Мурманской области уже в сентябре 2026 года расширят программу "Сертификат молодоженов", которая позволяет парам пройти бесплатное обследование и оценку репродуктивного здоровья, сообщила заместитель губернатора региона Александра Кондаурова на заседании областного правительства.

"С 1 сентября готовы запустить старт обновленной программы. Мы предлагаем дополнительные анализы и исследования гормонального фона и гормонов щитовидной железы", - сказала Кондаурова.

Во-первых, сертификат позволит сдать анализ на антимюллеров гормон (АМГ), который позволяет оценить овариальный резерв женщины. "Он помогает определить, насколько действительно быстро у женщин "тикают часики" (...). Часто бывает, что женщины даже в пике репродуктивного возраста не знают, что на самом деле им нужно задуматься о деторождении, потому что в силу определенных причин есть репродуктивные вызовы, с которыми они могут столкнуться", - объяснила замгубернатора.

Во-вторых, "Сертификат молодоженов" будет включать диагностику железодефицитных состояний у женщин, исследования на инфекционные заболевания и УЗИ.

Кондаурова подчеркнула, что в свете репродуктивных проблем часто происходит стигматизация в сторону женщин. Однако региональная программа предусматривает обследование и мужчин. Теперь сертификат позволит провести спермограмму по Крюгеру. "Это важно, потому что в паре два человека, и репродуктивная проблема может быть на любой стороне (...). Если выявляются какие-то проблемы, то, соответственно, и решать эти проблемы тоже нужно вместе и сообща", - сказала она.

Сертификатом смогут воспользоваться военнослужащие, а также те, кто вступает в брак не в первый раз.

Программа "Сертификат молодоженов" действует с 2025 года.

Говоря в целом о демографической обстановке в Мурманской области, Кондаурова отметила, что за семь лет количество многодетных семей в регионе выросло на 45%. При этом лидируют по количеству многодетных семей закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) Видяево, Александровск, Североморск, Заозерск, а также Печенгский округ, где проживают в большом количестве военнослужащие и их семьи.

Вместе с тем в Мурманской области действует обширная программа поддержки семей. Она включает в себя "Зарплату мамы" - ежемесячную выплату для матерей до достижения ребенком возраста 1,5 лет, "Такси для беременных" с компенсацией расходов проезда к врачу, подарочных наборов роженице и ребенку до регионального материнского капитала. "Зарплату мамы" в 2025 году получало порядка 5 тыс. семей, а "Такси для беременных" воспользовались порядка 2,4 тыс. женщин.

Кроме того, в регионе существует система поддержки женщин-предпринимателей, выделяются отдельные гранты на демографические проекты, развивается сеть пространств для досуга "Сопки. Семья".

Отдельная работа проводится с крупными предприятиями региона, чтобы они со своей стороны поддерживали вступающих в брак сотрудников, включая этап рождения ребенка.

С 2024 года в Мурманской области действует демографический проект "На Севере - малыш".