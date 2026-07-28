Матвиенко сообщила о росте рождаемости в 2025 году в 18 регионах

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом Владимиром Путиным отметила положительные результаты в сфере демографии.

"По итогам прошлого года в 18 регионах выросла рождаемость, также увеличивается число многодетных семей. За прошедший год, что особенно радует, в два раза выросло число студенческих семей, и половина из них - это уже семьи с детьми", - сказала она.

По ее словам, в 2025 году на 17% снизилось число социальных сирот; на 25% сократилось количество детей, чьи родители либо были лишены, либо ограничены в родительских правах, уменьшилось число детей в детских домах.

"Что также радует - устойчиво последние два года идет снижение количества абортов, более чем на 11 - почти 12% за два года снизилось число абортов. Например, самый положительный результат - в Вологодской области число абортов сократилось на 45%. Это также в результате тех мер, которые принимает руководство региона", - отметила она.

По мнению Матвиенко, "атмосфера в обществе по отношению к семье, детям, семейным ценностям меняется точно в лучшую сторону".