Кластер НМГ по кинодистрибуции возглавит бывший гендиректор "Централ Партнершип" Верещагин

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Холдинг "Национальная медиа группа" объявил о создании бизнес-кластера дистрибуции и инвестиций в кино, который с 1 сентября возглавит бывший топ-менеджер "Газпром-медиа холдинг" Вадим Верещагин.

"Национальная Медиа Группа объявляет о создании нового стратегического кластера дистрибуции и инвестиций в кино, который объединит компетенции холдинга в области финансирования, приобретения прав, кинопроката и коммерциализации кино- и сериального контента. В новый кластер войдут НМГ Кинопрокат, Art Pictures Distribution и Коммерческий фонд развития кино и анимации", - говорится в сообщении пресс-службы НМГ, поступившем в "Интерфакс" в четверг.



Кластер возглавит кинопродюсер Вадим Верещагин, который совместит эту позицию с руководством НМГ Кинопрокат, отмечается в сообщении. До перехода в НМГ Верещагин в течение 8 лет (с августа 2018 года) был генеральным директором кинокомпании "Централ Партнершип", входящей в "Газпром-медиа холдинг".



В пресс-службе НМГ также сообщили, что Вадим Смирнов, ранее занимавший позицию гендиректора НМГ Кинопрокат, продолжит свою работу в должности советника гендиректора НМГ Кинопрокат.



Все изменения вступают в силу с 1 сентября 2026 года, уточнили в пресс-службе НМГ.



"Новая структура позволит консолидировать экспертизу и ресурсы, ускорить принятие инвестиционных решений, повысить качество отбора проектов и максимально раскрыть коммерческий потенциал контента на всех этапах его жизненного цикла", - сказано в сообщении пресс-службы НМГ.



По информации пресс-службы, кластер будет отвечать за формирование инвестиционного портфеля кинопроектов, развитие партнерств с продюсерскими компаниями, приобретение прав на перспективный контент, организацию кинопроката и последующую дистрибуцию на телевизионных и цифровых платформах как в РФ, так и за рубежом, а также закупки киноконтента для активов холдинга. Такой подход, считают в НМГ, "обеспечит более эффективное управление цепочкой создания стоимости - от идеи и финансирования до выхода проекта на рынок и получения доходов от всех доступных каналов распространения".



В пресс-службе уточнили, кластер дистрибуции и инвестиций в кино станет третьим кластером медиахолдинга: первым в 2024 г. был создан НМГ ДОК, специализирующийся на производстве документального кино, в 2025 году компания объявила о создании кластера эфирного телевидения.



"Я рад принять новый бизнес-вызов и присоединиться к команде НМГ. Сегодня успех кинопроекта определяется не только его художественной ценностью, но и качеством инвестиционной модели, маркетинговой стратегии и дистрибуции. Создание кластера позволит объединить эти компетенции в единую систему, повысить эффективность работы с контентом и создать дополнительные точки роста для бизнеса", - сказал Верещагин, слова которого приводятся в сообщении.



НМГ управляет диверсифицированным портфелем активов в области производства, дистрибуции и монетизации высококачественного информационного и развлекательного контента во всех средах потребления. Среди ключевых активов холдинга телеканалы РЕН ТВ, Пятый канал, СТС, Домашний, Че, СТС Love, СТС Kids; мультимедийный информационный центр МИЦ "Известия" (в составе портала IZ.RU, газеты "Известия", телеканала "Известия", новостных служб телеканалов РЕН ТВ и "Пятый"); газеты - "Спорт-Экспресс", "Деловой Петербург". Группа владеет пакетом акций "Первого канала".



В апреле 2024 года НМГ и РФПИ договорились об инвестициях в создание совместного Коммерческого фонда развития кино и анимации.