Поиск

В МИД РФ на фоне налетов БПЛА в Черном море заявили, что рассчитывают на адекватную оценку США

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Москва рассчитывает, что США дадут адекватную оценку линии президента Украины Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с налетами БПЛА на суда в Черном море.

"Маловероятно, что в Белом доме не видят подобной картины. Рассчитываем, что имеющие влияние на Киев американские власти, наконец, дадут адекватную оценку такой лицемерной линии Зеленского и приструнят его. Ожидаем того же от ООН и других международных структур", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД в четверг.

Как отметила представитель внешнеполитического ведомства, президент Украины "пытается вовлечь в свои террористические авантюры как можно больше стран, масштабировать конфликт".

Речь идет о налете беспилотников в ночь на 30 июля, в ходе которой в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске были атакованы нефтяные танкеры.

По сообщениям пресс-службы КТК, целенаправленные удары были нанесены по судам, идущим под иностранными флагами с международными экипажами на борту и зафрахтованным зарубежными поставщиками. Среди грузоотправителей - компания "Тенгизшевройл", принадлежащая американской "Шеврон" и участвующая в поставках энергоресурсов из Казахстана.

В результате атаки никто не пострадал, возникшие пожары были ликвидированы, разлив нефти не допущен. При этом КТК вновь был вынужден приостановить погрузку нефти.

Как подчеркнула представитель МИД РФ, чрезвычайную озабоченность вызывает тот факт, что атаки на "гражданскую энергетическую инфраструктуру в Черном море продолжаются даже несмотря на жесткие заявления стран, которых в Киеве называют партнерами".

МИД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новак и Орешкин поручили подготовить меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на "РВБ"

Правительство продлило запрет на экспорт бензина на шесть месяцев

 Правительство продлило запрет на экспорт бензина на шесть месяцев

Глава совета директоров и гендиректор "Эфко" задержаны по делу о хищении

Росфинмониторинг внес Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов

 Росфинмониторинг внес Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов

В госучебники по русскому для 10-11 классов включили информацию о героях СВО

Топ-менеджеры компании "Эфко" арестованы по подозрению в хищении

 Топ-менеджеры компании "Эфко" арестованы по подозрению в хищении

В Таганроге проведут эвакуацию жильцов домов в районе падения обломков БПЛА

Задержана замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ

 Задержана замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ

Власти сообщили, что 15 БПЛА достигли логистического центра в Пензенской области
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3401 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10833 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов