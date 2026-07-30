В МИД РФ на фоне налетов БПЛА в Черном море заявили, что рассчитывают на адекватную оценку США

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Москва рассчитывает, что США дадут адекватную оценку линии президента Украины Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с налетами БПЛА на суда в Черном море.

"Маловероятно, что в Белом доме не видят подобной картины. Рассчитываем, что имеющие влияние на Киев американские власти, наконец, дадут адекватную оценку такой лицемерной линии Зеленского и приструнят его. Ожидаем того же от ООН и других международных структур", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД в четверг.

Как отметила представитель внешнеполитического ведомства, президент Украины "пытается вовлечь в свои террористические авантюры как можно больше стран, масштабировать конфликт".

Речь идет о налете беспилотников в ночь на 30 июля, в ходе которой в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске были атакованы нефтяные танкеры.

По сообщениям пресс-службы КТК, целенаправленные удары были нанесены по судам, идущим под иностранными флагами с международными экипажами на борту и зафрахтованным зарубежными поставщиками. Среди грузоотправителей - компания "Тенгизшевройл", принадлежащая американской "Шеврон" и участвующая в поставках энергоресурсов из Казахстана.

В результате атаки никто не пострадал, возникшие пожары были ликвидированы, разлив нефти не допущен. При этом КТК вновь был вынужден приостановить погрузку нефти.

Как подчеркнула представитель МИД РФ, чрезвычайную озабоченность вызывает тот факт, что атаки на "гражданскую энергетическую инфраструктуру в Черном море продолжаются даже несмотря на жесткие заявления стран, которых в Киеве называют партнерами".