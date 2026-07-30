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МИД РФ осуждает попытку нанесения Киевом удара по ЗАЭС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - МИД РФ выступил с осуждением попытки удара украинскими силами по территории Запорожской АЭС и обвинил страны Запада в поддержке действий киевских властей.

"30 июля киевский режим предпринял попытку нанесения удара в пределах периметра Запорожской АЭС (ЗАЭС). Целью стала площадка сухого хранилища отработавшего ядерного топлива, в частности, здание для размещения транспортера, предназначенного для перевозки контейнеров с отработавшим ядерным топливом. Решительно осуждаем это нападение, ставшее новым проявлением циничной и опасной политики Банковой, нацеленной на подрыв ядерной и физической ядерной безопасности данной российской станции", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

В нем отмечается, что "под прямые удары ВСУ попадают подразделения и персонал ЗАЭС, не прекращаются нападения на гражданскую инфраструктуру города атомщиков Энергодара. Сегодня под прицелом украинских боевиков оказалось критически важное для функционирования атомной электростанции оборудование".

"Подобные действия киевского режима были бы невозможны, если бы не имела место постоянная политическая поддержка, оказываемая ему странами Запада. Именно она внушает В.Зеленскому и его окружению ложную надежду на безнаказанность и провоцирует на новые опаснейшие авантюры", - говорится в комментарии.

МИД РФ
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