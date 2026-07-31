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Мишустин в пятницу в Якутске встретится с главой Якутии Николаевым

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ в пятницу посетит республиканский онкологический диспансер в Якутске.

"31 июля в Якутске Михаил Мишустин посетит республиканский онкологический диспансер", - сообщили в пресс-службе правительства.

Там также сказали, что премьер осмотрит креативный кластер "Квартал труда" и встретится с главой региона Айсеном Николаевым.

Мишустина будут сопровождать вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Алексей Чекунков Михаил Мишустин Михаил Мурашко Арктика
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