Мишустин в пятницу в Якутске встретится с главой Якутии Николаевым

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ в пятницу посетит республиканский онкологический диспансер в Якутске.

"31 июля в Якутске Михаил Мишустин посетит республиканский онкологический диспансер", - сообщили в пресс-службе правительства.

Там также сказали, что премьер осмотрит креативный кластер "Квартал труда" и встретится с главой региона Айсеном Николаевым.

Мишустина будут сопровождать вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и министр здравоохранения Михаил Мурашко.