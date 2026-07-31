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В МИД заявили, что саммит АТЭС может стать площадкой для встречи лидеров РФ, США и КНР

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Трехсторонняя встреча глав России, Китая и США на предстоящем саммите АТЭС на практике вполне реализуема, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Марата Бердыева.

"Предстоящий саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 18-19 ноября 2026 года в Шэньчжэне, может стать площадкой для самого ожидаемого геополитического события последних лет - личной встречи между президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер будет лично присутствовать на саммите впервые почти за 10 лет. Интерес к мероприятию проявляет и глава Белого дома, сообщает секретариат АТЭС", - говорится в публикации.

"Пока разговор о конкретных встречах вести преждевременно. Однако, на мой взгляд, такой тройственный контакт был бы весьма полезным. В практическом плане он вполне реализуем, так как три лидера ведущих держав ожидаются на указанной площадке", - приводит издание слова Бердыева, который выполняет функции старшего должностного лица РФ в АТЭС.

Газета напоминает, что саммит под председательством КНР пройдет под лозунгом "Построение Азиатско-Тихоокеанского сообщества для совместного процветания". На прошлом съезде в Южной Корее встретились лидеры КНР и США, однако личные контакты не привели к прорыву в двусторонних отношениях.

Тем не менее "саммит АТЭС предоставляет идеальный формат для зондирования позиций трех крупнейших ядерных держав", подчеркивается в статье.

МИД РФ США КНР
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