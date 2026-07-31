Пожар площадью 1 тыс. кв. м тушат на складе бытовой техники во Владивостоке

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Пожар на складе с бытовой электротехникой тушат во Владивостоке на улице Днепровской, сообщила в пятницу пресс-служба краевого главка МЧС.

Сообщение о возгорании поступило сегодня утром, уже через 6 минут на месте работали сотрудники МЧС.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м, идет черный густой дым. В тушении задействовали вначале 22 человека и 7 единиц техники, потом их число увеличили до 40 человек и 10 единиц техники. Тушение осложнено из-за сильного ветра и отсутствия нормативного давления в гидрантах.

Из-за пожара на улице Днепровской во Владивостоке организован комплексный мониторинг состояния атмосферного воздуха в ближайшей жилой застройке, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. Специалисты проводят непрерывный отбор проб и экспресс-замеры уровня загрязнения воздуха продуктами горения.