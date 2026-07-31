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Пожар на складе площадью 5 тыс. кв. м локализовали во Владивостоке

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Пожар на складе бытовой электротехники на улице Днепровской во Владивостоке площадью 5 тыс. кв. м локализован, сообщила в пятницу пресс-служба краевого главка МЧС.

"В настоящее время пожар локализован на площади около 5000 квадратных метров. Тушение продолжается", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило сегодня рано утром. По предварительным оценкам, площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м. В тушении задействовали вначале 22 человека и 7 единиц техники, потом их число увеличили до 40 человек и 10 единиц техники. Тушение осложнено из-за сильного ветра и отсутствия нормативного давления в гидрантах.

Из-за пожара на улице Днепровской во Владивостоке организовали комплексный мониторинг состояния атмосферного воздуха в ближайшей жилой застройке, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Владивосток МЧС
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