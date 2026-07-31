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Часть Владивостока осталась без света и холодной воды из-за аварии

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Часть жителей Фрунзенского и Первомайского районов Владивостока остались без холодного водоснабжения и энергоснабжения из-за аварии, сообщила региональная прокуратура.

"Установлено, что днем 31 июля 2026 года из-за аварии на сетях водоснабжения без холодной воды остались более 11 тыс. жителей и два образовательных учреждения Фрунзенского района Владивостока", - говорится в сообщении.

Также из-за аварии на электросетях остались без энергоснабжения 13 тыс. горожан на улицах Гульбиновича, Калинина, Терешковой и других.

Прокуратура проводит проверку по факту аварийного отключения энергоснабжения. Надзорное ведомство контролирует аварийно-восстановительные работы. Также прокуроры оценят исполнение законодательства при содержании и обслуживании сетей водоснабжения, соблюдение нормативного срока устранения аварии.

Владивосток
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