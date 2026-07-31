Мишустин посетил креативный кластер "квартал труда" в Якутске

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Якутск посетил "Квартал труда" - первый и крупнейший на Дальнем Востоке креативный кластер с действующим преференциальным режимом территории опережающего развития.

При реализации проекта заброшенное производственное здание было модернизировано в многофункциональную творческую площадку. В экосистеме кластера состоят 230 резидентов. "Квартал труда" стал главным креативным хабом региона - с 2023 года проведено более 360 мероприятий, из них 40 крупных форумов, 18 городских фестивалей и 17 модных показов, общее число посетителей превысило 500 тыс. человек.

Ядро кластера формируют компании, работающие в таких сферах, как кинопроизводство, анимация, разработка видеоигр, медиа, цифровой контент, мода и дизайн. Для резидентов действуют льготные арендные ставки, а также преференциальный режим ТОР (льготы по налогам и страховым взносам).

Кластер оборудован современной медиалабораторией, включающей студию виртуального продакшена XR, звукозаписывающую студию.