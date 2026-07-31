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Мишустин поддержал создание в Якутии ЦОД для Дальнего Востока

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал проект создания центра обработки данных (ЦОД) в Якутии для дальневосточного региона.

"Не секрет сегодня, что данные, особенно данные, которые можно обработать (...) это - новая нефть, платина, новые полезные ископаемые XXI века. Они по себе сами (...) самовозрастают в стоимости, являются уникальным активом. Конечно, нужно этим заниматься, и ЦОД с использованием искусственного интеллекта, высокопроизводительной инфраструктурой для сервисов искусственного интеллекта, конечно, нужен в Дальневосточном кластере. Мы это полностью поддержим", - заявил Мишустин в ходе посещения в Якутске кластера "Квартал труда".

В ходе посещения премьеру был представлен ряд проектов, в том числе, создания такого ЦОД.

По словам Мишустина, сейчас прорабатывается вопрос об энергообеспечении проекта.

"Это нужно здесь иметь, особенно это касается тех индустрий, которые очень здесь развиты. Это и информационные технологии, и креативные индустрии, это - возможности для врачей", - подчеркнул Мишустин.

Михаил Мишустин Якутия Якутия ЦОД Дальневосточный кластер Дальний Восток
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