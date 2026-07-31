Беспилотная опасность объявлена в Свердловской и Челябинской областях

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Свердловской области, сообщил губернатор Денис Паслер.

"Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета", - написал Паслер в своем канале в Max.

Беспилотная опасность объявлена также в Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.