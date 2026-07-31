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Корректировки расписания рейсов возможны в аэропортах Геленджика и Краснодара

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Временные ограничения воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края повлияли на возможность использования маршрутов полетов в и из Геленджика и Краснодара, сообщила Росавиация в пятницу.

"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Геленджика и Краснодара", - говорится в сообщении агентства в Max.

В этой связи в аэропортах Геленджик и Краснодар (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсов, уточнили там.

Краснодар Геленджик Росавиация
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