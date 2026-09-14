В Палате представителей Конгресса начнут обсуждать законопроект о санкциях против России

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Процедурный комитет Палаты представителей Конгресса США проведет первое заседание по согласованию дальнейшего процесса рассмотрения законопроекта об антироссийских санкциях, следует из расписания комитета.

Обсуждение начнется 14 сентября в 16:00 по местному времени (23:00 по Москве).

Процедурный комитет отвечает за установку регламента обсуждения законопроектов в палате. В частности, он определяет сроки их обсуждения и голосования по ним, а также другие связанные с принятием документов вопросы.

Ранее The Hill сообщал, что республиканские лидеры в палате хотели бы, чтобы процедура обсуждения законопроекта проходила в стандартном, а не в ускоренном, формате. Таким образом, в ходе процедурного голосования потребуется практически единогласная поддержка республиканцев, чтобы законопроект прошел дальше.

Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщал, что голосование по законопроекту может состояться уже на текущей неделе.

Летом законопроект одобрил Сенат. Среди прочего, он предусматривает введение вторичных санкций против стран, активно торгующих с Россией.

Ранее по отношению к этому законопроекту, имеющему поддержку как республиканцев, так и демократов, а также Белого дома, высказывалась критика из-за опасений, что в случае его принятия президент США Дональд Трамп получит расширенные полномочия по введению пошлин, а цены на нефть могут вырасти. В Торговой палате США призывали убрать из проекта полномочия, связанные с пошлинами, вместо них сосредоточиться на целенаправленных санкциях, борьбе с обходом действующих ограничений, дипломатии с покупателями российских энергоресурсов.