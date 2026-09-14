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Что произошло за день: понедельник, 14 сентября

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Нефть Brent утром в понедельник резко подорожала до $107,17 за баррель, достигла в течение дня $108,21 и стабилизировалась на уровне $107,26. Инвесторы продолжают оценивать новости о приостановке работы важного нефтепровода в Саудовской Аравии и изучают прогнозы аналитиков.

- Уроженка Москвы Елена Рыбакина стала первой ракеткой мира. Выступающая за Казахстан спортсменка обошла белоруску Арину Соболенко, которая находилась на вершине рейтинга на протяжении 99 недель.

- Кремль допустил возможность побуждения Киева к большей гибкости усилиями других стран. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это будет значительным вкладом в урегулирование конфликта.

- OpenAI решила не проводить IPO в 2026 году, Anthropic, напротив, хочет привлечь рекордные $100 млрд в ходе IPO на Nasdaq с участием Nvidia.

- В Сирии начались протесты из-за повышения цен на топливо после того, как власти приняли решение увеличить цены на дизель и бензин на 28…40%.

- Минтранс планирует в ближайшей перспективе внести в Госдуму законопроект о беспилотном транспорте.

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