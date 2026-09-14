Постпреды ЕС договорились продлить некоторые санкции против России на одну неделю

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Постпреды стран Евросоюза достигли договоренности о продлении санкций против России на одну неделю, сообщают европейские СМИ.

Срок их действия должен был истечь 15 сентября, а для их продления нужно единогласное одобрение всеми странами ЕС. Санкции должны продлеваться каждые полгода. Речь идет о санкциях, которые затрагивают около 3 тысяч компаний и физлиц.

Следующая встреча постпредов намечена на 22 сентября.

EU Observer пишет, что продление только на неделю, а не на шесть месяцев, как это было в предыдущих случаев, является "беспрецедентным шагом" с начала военных действий России в отношении Украины в 2022 году.

Politico со ссылкой на источники ранее сообщило, что постпреды не смогли согласовать продление санкций на полгода. По его данным, Словакия потребовала исключить из санкционных списков предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция предлагает компромисс, по которому из списков уберут лишь Усманова.

Кроме того, разногласия затрагивают срок продления санкций: дискуссии идут о том, нужно ли как обычно распространить их действие еще на шесть месяцев или сразу на 12. Так, Словакия не желает расширять сроки продления мер.