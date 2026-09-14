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Постпреды ЕС договорились продлить некоторые санкции против России на одну неделю

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Постпреды стран Евросоюза достигли договоренности о продлении санкций против России на одну неделю, сообщают европейские СМИ.

Срок их действия должен был истечь 15 сентября, а для их продления нужно единогласное одобрение всеми странами ЕС. Санкции должны продлеваться каждые полгода. Речь идет о санкциях, которые затрагивают около 3 тысяч компаний и физлиц.

Следующая встреча постпредов намечена на 22 сентября.

EU Observer пишет, что продление только на неделю, а не на шесть месяцев, как это было в предыдущих случаев, является "беспрецедентным шагом" с начала военных действий России в отношении Украины в 2022 году.

Politico со ссылкой на источники ранее сообщило, что постпреды не смогли согласовать продление санкций на полгода. По его данным, Словакия потребовала исключить из санкционных списков предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция предлагает компромисс, по которому из списков уберут лишь Усманова.

Кроме того, разногласия затрагивают срок продления санкций: дискуссии идут о том, нужно ли как обычно распространить их действие еще на шесть месяцев или сразу на 12. Так, Словакия не желает расширять сроки продления мер.

Евросоюз Словакия Франция Украина Алишер Усманов Михаил Фридман
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