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Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в пятницу демонстрирует небольшой рост в отсутствие негативных геополитических и санкционных новостей; поддержку рынку оказывают итоги июльского заседания ЦБ РФ, оказавшиеся лучше ожиданий аналитиков и давшие надежду на дальнейшее снижение ключевой ставки. Лидерами повышения среди индексных ценных бумаг выступают акции ГК "ПИК" и "Корпоративного центра ИКС 5".

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2212,82 пункта (+0,13%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 0,9%.

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (+0,9%), "Корпоративного центра ИКС 5" (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%), "ММК" (+0,7%), "Северстали" (+0,5%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), МКПАО "Яндекс" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Полюса" (+0,2%), "Русала" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), ВТБ (+0,1%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,7%), а также обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "МТС" (-0,7%), АФК "Система" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, выдадут ли Соединенные Штаты Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot. "Мы рассматриваем этот вопрос", - сказал Трамп в интервью Financial Times. Он добавил, что это "очень необычное оружие" и нужно быть осторожным с тем, кому США "выдают лицензии". "Мы не раздаем лицензии на такую технику", - отметил Трамп.

Президент США заявил, что его внимание сосредоточено на прекращении конфликта вокруг Украины. Он подтвердил, что два его посланника Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в ближайшие дни совершат свой первый визит на Украину.

Мировые цены на нефть 31 июля утром продолжают снижаться в рамках коррекции, но все равно остаются на достаточно высоких уровнях; участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск опустилась на 1,16%, до $88 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 1,52%, до $82,32 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили существенным ростом торги в четверг, инвесторы оценивали статданные и корпоративные финрезультаты, а также итоги завершившегося накануне заседания Федеральной резервной системы (ФРС). В среду американский ЦБ сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75%, решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков.

Председатель ФРС Кевин Уорш в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявил, что регулятор намерен обеспечить ценовую стабильность и будет "действовать без колебаний" для достижения этой цели. Трейдеры оценивают вероятность подъема ставки на сентябрьском заседании примерно в 63%, по данным FedWatch.

Тем временем в четверг стало известно, что экономика США во II квартале увеличилась на 1,5% в пересчете на годовые темпы. Рост замедлился по сравнению с I кварталом, когда он составил 2,1%. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение прежних темпов роста ВВП во II квартале. Доходы населения США в июне увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,3%. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали роста обоих показателей на 0,3%. Индекс PCE Core, ключевой для Федрезерва показатель инфляции, в прошлом месяце вырос на 0,1% за месяц и на 3,3% за год (+0,3% и +3,4% в мае).

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром демонстрирует умеренный рост (+0,33%), что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на фондовых биржах США 31 июля.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу также наблюдается преимущественно позитивная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Австралии, материкового Китая, Японии и Южной Кореи подрастают на 0,3-14,5%, и лишь индекс Гонконга снижается на 0,1%.

АЛРОСА ЛУКОЙЛ НОВАТЭК Сургутнефтегаз ФосАгро
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