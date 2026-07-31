В УрФО в четырех регионах ограничили движение грузовиков из-за жары

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Свердловской, Тюменской, Курганской областях и Ханты-Мансийском автономном округе ограничили движение тяжелого транспорта по федеральным трассам из-за жары, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

"О введении временного ограничения движения с 10:00 31.07.2026 г. до 22:00 31.07.2026 г. для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на территориях Свердловской, Курганской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа в связи с неблагоприятными погодными метеорологическими явлениями: температура воздуха +32", - говорится в сообщении.