Ограничения в аэропорту Ижевска сняты

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и отправку рейсов сняты в аэропорту Ижевска, сообщил и.о. председателя Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин в пятницу.

"На территории международного аэропорта Ижевска им. Калашникова объявлен отбой сигнала "Ковер". Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты", - написал Шуткин в своем канале в Max.

Работа аэропорта была ограничена утром в пятницу для обеспечения безопасности полетов.