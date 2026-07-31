Более 2,5 тыс. поросят погибли при пожаре на ферме в Курганской области

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Пожар произошел на животноводческой ферме в Курганской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в пятницу.

Помещение было отделано пластиком. Когда он загорелся, густой и едкий дым мгновенно заполнил помещение, из-за чего погибли 2,5 тыс. поросят. Еще 2,5 тыс. удалось спасти сотрудникам МЧС.

В настоящее время пожар локализован на площади 300 кв. м, открытое горение ликвидировано. Производится проливка конструкций здания.

К ликвидации пожара привлечены 33 человека личного состава ведомства и 9 единиц техники.