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Аэропорт Сочи второй раз за сутки приостановил обслуживание рейсов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и отправку самолетов вновь введены в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Сочи. Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов были введены в аэропорту Сочи утром утром в пятницу и действовали около двух часов.

Сочи Росавиация
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