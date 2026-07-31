Аэропорт Сочи второй раз за сутки приостановил обслуживание рейсов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и отправку самолетов вновь введены в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Сочи. Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов были введены в аэропорту Сочи утром утром в пятницу и действовали около двух часов.