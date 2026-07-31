ЦИК РФ отклонил жалобу "Яблока" на отказ в регистрации на выборах в ЗакС Петербурга

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России признал законным решение нижестоящей избирательной комиссии об отказе в регистрации списка кандидатов, выдвинутых для участия в выборах депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга от партии "Яблоко".

ЦИК на заседании в пятницу принял постановление об оставлении без удовлетворения жалобы партии "Яблоко" на отказ в регистрации на выборах в законодательное собрание Санкт-Петербурга.

По словам зампреда ЦИК России Николая Булаева, речь в данном ситуации идет о неграмотной работе юристов партии.

"Мне представляется, что в данном случае рассматриваемая жалоба не имела оснований фактически. (...) Ответ один - неграмотно юридически оформленная доверенность, исправленная с нарушением закона о нотариате", - сказал Булаев.

В этом случае, отметил зампред ЦИК, ситуация "очень очевидная", а Центризбирком к партии "Яблоко" относился так же объективно, в том числе при регистрации федерального списка на выборы в Госдуму.

"Так что обвинять, что кто-то занимается поиском каких-то блох, - это не по-честному", - заявил он.

Булаев выразил уверенность, что решение ЦИК будет поддержано судами в случае, если партия решит его обжаловать в судебном порядке.

Решение ЦИК об отказе в удовлетворении жалобы было принято единогласно.

В свою очередь член ЦИК России Евгений Шевченко отметил, что уполномоченных от "Яблока" было два, и партия, судя по поданным документам в разных регионах, "прекрасно знает" о том, что требования от субъекта к субъекту разнятся. Решение по формулировкам во всех доверенностях принималось на одном съезде, сказал Шевченко. Он отметил, что у уполномоченного представителя "Яблока" по финансовым вопросам Максима Бранкина в доверенности не было указано, что он может подавать первый финансовый отчет. Таким образом, соответствующими полномочиями он не обладал.

В ходе заседания зампред ИК Санкт-Петербурга Олег Зацепа сообщил, что у уполномоченного представителя "Яблока" не было заверенных нотариусом полномочий на подписание первого финансового отчета, который в регионе является обязательным для регистрации партийного списка. В то же время полномочия на подписание итогового отчета в доверенности были прописаны. Кроме того, представитель ИК отметил, что партия "Яблоко" до сдачи документов могла выдать своему представителю новую доверенность или сменить его на другое лицо.

Таким образом, в отсутствие правильно оформленной доверенности стало невозможным рассмотрение финансового отчета. Кроме того, он должен был быть сдан до 18 июля, тогда как партия представила исправленную доверенность только 20 или 21 июля.

Партия "Яблоко" настаивает, что формулировка в доверенности, которая вызвала претензии комиссии, носила технический характер и была устранена нотариусом на следующий день после получения уведомления от избиркома.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия (СПбИК) 24 июля отказала партии "Яблоко" в регистрации списка кандидатов на выборах в городской парламент, так как сочла, что ряд документов партии был оформлен с нарушениями, поступивший в горизбирком первый финансовый отчет - юридически ничтожен, в связи с чем "формально считается не представленным".

При этом, по словам представителя партии, "ошибка сводится к следующему - один из документов, который подписан в комплекте документов, подписан якобы неуполномоченным лицом".

Партия выразила несогласие с решением СПбИК.

Выборы в РФ пройдут в единый день голосования в течение трех дней - с 18 по 20 сентября.