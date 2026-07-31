Военные РФ за неделю нанесли массированный и 15 групповых ударов по военным целям на Украине

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение недели нанесли массированный и 15 групповых ударов по целям на Украине, поражены предприятия промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, заявили в Минобороны России в пятницу.

"С 25 по 31 июля Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и 15 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе ударов также поражены военные аэродромы, склады вооружения и боеприпасов, цеха производства и места хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских подразделений.

"Поражены объекты инфраструктуры украинских морских портов, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ", - заявили в Минобороны РФ.