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Российские военные взяли под контроль поселки Веровка в Харьковской области и Стенки в ДНР

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток установили контроль над поселками Веровка в Харьковской области и Стенки в ДНР, заявило Минобороны РФ в пятницу.

"Вчера установлен контроль над населенный пункт Веровка Харьковской области", - говорится в сообщении министерства обороны.

"Вчера решительными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Стенки Донецкой Народной Республики", - заявили в Минобороны РФ

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны ДНР Харьковская область
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