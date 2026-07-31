Российские военные взяли под контроль поселки Веровка в Харьковской области и Стенки в ДНР

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток установили контроль над поселками Веровка в Харьковской области и Стенки в ДНР, заявило Минобороны РФ в пятницу.

"Вчера установлен контроль над населенный пункт Веровка Харьковской области", - говорится в сообщении министерства обороны.

"Вчера решительными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Стенки Донецкой Народной Республики", - заявили в Минобороны РФ