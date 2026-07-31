Один человек погиб во время ночной атаки БПЛА на Севастополь

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении минувшей ночью 10 беспилотников над городом, есть погибший.

"Силы ПВО, Черноморского флота и наши мобильные огневые группы уничтожили этой ночью 10 БПЛА. К сожалению, в результате атаки ВСУ погиб один человек. В момент атаки он находился на улице", - написал Развожаев в своем канале в Max в пятницу.

Кроме того, по его данным, один из дронов упал рядом с жилыми домами, он был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой, из-за чего в 11 частных домовладениях выбиты стекла, повреждены стены, заборы и одна машина.