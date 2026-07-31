Судовладельцам напомнили о рисках в связи с обмелением Ладоги

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Снижение уровня воды в Ладожском озере - естественный и обратимый процесс, но для судовладельцев есть риски, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в пятницу.

"Это не катастрофа, а обычный гидрологический цикл. Для жителей и экосистемы угрозы нет. Но одно предостережение: владельцам маломерных судов сейчас стоит быть особенно внимательными - на мелководье легко сесть на мель", - написал он.

Сейчас уровень воды в Ладоге примерно на 90 см ниже среднемноголетних значений. Аналогичная ситуация была в 1940 году - тогда уровень упал почти на два метра; а также в 1942, в 1973 и в 2003 годах, напомнил губернатор и добавил, что каждый раз озеро восстанавливалось.

"Причина нынешнего спада простая: две малоснежные зимы подряд - меньше талой воды поступило в озеро. Плюс крупные притоки - Онежское озеро, Сайма, Ильмень - тоже ниже нормы", - отметил Дрозденко.

По его данным, периоды полноводья и маловодья Ладожского озера могут длиться десятилетиями. Уровень воды в озере, вероятно, начнет возвращаться к норме с наступлением осени.