Аэропорт Сочи из-за ограничений задерживает полсотни рейсов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В аэропорту Сочи из-за ограничений на обслуживание рейсов, которые вводили ранее в этот день, задерживается вылет 20 рейсов и прибытие 31 рейса.

Судя по онлайн-табло аэропорта, на 13:00 по Москве вовремя не вылетели рейсы авиакомпаний "Победа", "Аэрофлот", "ЮТэйр" и "Уральские авиалинии" следованием в аэропорты московского авиаузла.

Кроме того, задержан вылет рейсов авиакомпаний "Уральские авиалинии" в Екатеринбург, "Икар" - в Курган, Орск и Сыктывкар, авиакомпании "Россия" - в Казань, "Смартавиа" - в Санкт-Петербург, "Победа" - в Самару и Казань.

Также задерживаются рейсы "Аэрофлота" в Стамбул и "Уральских авиалиний" в Анталью.

На прилет задерживаются рейсы "Аэрофлота" из Москвы, Стамбула, Минеральных Вод, Еревана, "Победы" - из Чебоксар, Саратова, Кирова, Нижнекамска, Москвы и Казани. Также задерживаются рейсы авиакомпаний "ЮТэйр" из Нижневартовска, "Уральские авиалинии" - из Антальи, Екатеринбурга, "Россия" - из Минвод, Уфы, Грозного, Челябинска, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, "Икар" - из Сыктывкара, Иваново, "Ямал" - из Минвод, "Северный ветер" - из Томска, "Смартавиа" - из Архангельска, Red Wings - из Махачкалы, Flydubai - из Дубая, Air Serbia - из Белграда.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов для аэропорта этим утром вводились два раза.

Аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика".