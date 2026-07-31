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МИД заявил, что атаки Киева по регионам РФ отодвигают перспективы мира

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Украинские удары по российским регионам отодвигают перспективы мира и безопасности на континенте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нет никаких сомнений, что причастные к вышеупомянутым нападениям понесут свою долю ответственности после неминуемого краха их украинских протеже. Они должны уже сейчас понимать, что "игра с огнем" лишь еще больше обостряет международно-политическую обстановку, отодвигает перспективы мира и безопасности на нашем континенте", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном МИД РФ в пятницу.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, "деструктивный вклад всех вовлеченных сторон в атаки по российским регионам не остаётся незамеченным и тщательно фиксируется".

Как отмечается в комментарии, "киевский режим активизировал атаки на гражданское население российских регионов". "За период с 24 по 31 июля из-за обстрелов и ударов дронов ВСУ погибли не менее 61 человека, еще 327 ранены. Есть жертвы среди детей: один погибший и 13 искалеченных судеб", - пояснила Захарова.

"Этот террор совершается с полного одобрения западных спонсоров", - заявила она.

"Россия продолжит энергичные усилия по защите собственных граждан и безопасности нашего государства всеми доступными средствами, которые будут применяться точечно и эффективно. Для этого в нашей стране есть необходимые ресурсы, политическая воля и общественный запрос", - заключила представитель МИД РФ.

МИД РФ Мария Захарова
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