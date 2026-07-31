Военные РФ поразили в порту Одессы резервуар с ГСМ и цеха нефтеперерабатывающего завода

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по инфраструктуре порта Одессы и сухогрузу с грузами для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: на переходе морем (южнее Одессы) сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ", - заявили в ведомстве.

В министерстве также сообщили, что в порту Одесса поражен резервуар с горюче-смазочными материалами и цеха Одесского нефтеперерабатывающего завода.