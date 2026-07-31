Семь человек пострадали в результате удара ВСУ по городу в Херсонской области

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Семь человек ранены в результате удара ВСУ по Каховке (Херсонская область), сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук в пятницу.

"Украинские боевики атаковали центр Светлово (микрорайон Каховки - ИФ): пострадали семь человек", - написал Филипчук в своем канале в Max.

По его словам, с утра было атаковало почтовое отделение, пострадал мужчина. Затем был нанесен удар по центральной улице микрорайона, пострадали четверо - две женщины и двое мужчин. Следом произошел еще один удар по почтовому отделению, здание разрушено, пострадали двое, один из которых находится в тяжелом состоянии.