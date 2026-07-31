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Минобороны РФ сообщило об ударе по трем судам, участвующим в транспортировке вооружений

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары дронами "Герань" и "Гербера" по двум сухогрузам в Черном море южнее Одессы, барражирующим боеприпасом "Ланцет" поражено грузовое судно на рейде порта Черноморск, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Сегодня, 31 июля были нанесены четыре удара по трем морским судам, участвующим в транспортировке вооружения и имущества военного назначения", - говорится в сообщении ведомства.

"Тремя ударными беспилотными летательными аппаратами "Герань-2 Сикер" и "Гербера Сикер" были поражены два сухогруза, находившихся в Черном море южнее Одессы. Также в 10:50 мск был нанесен удар по грузовому судну на рейде порта Черноморск с применением одного барражирующего боеприпаса "Ланцет. Объективный контроль подтвердил поражение целей", - заявили в министерстве.

Минобороны РФ опубликовало видео ударов.

Минобороны РФ Черноморск суда вооружения
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