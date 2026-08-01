Что случилось этой ночью: суббота, 1 августа

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении новых ударов по Ирану, они могут начаться в эти выходные, пишет The Wall Street Journal. О подготовке Штатами и Израилем одной из самых масштабных за последнее время бомбардировок объектов иранской энергетической инфраструктуры также сообщил телеканал CBS News.

- Иран подготовил всеобъемлющий план реагирования на потенциальные американо-израильские атаки, сообщает Tasnim. Иранский ответ включает в себя "важнейшую инфраструктуру сионистского режима и энергетическую инфраструктуру США в регионе", приводит агентство слова высокопоставленного представителя Тегерана.

- В ночь на субботу сбито четыре беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 274 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, Азовским и Черным морями.

- Минфин США продлил до 28 августа венгерской компании MOL лицензию, позволяющую вести переговоры с российской "Газпром нефтью" по покупке-продаже сербской компании NIS. Предыдущая аналогичная лицензия действовала до 31 июля.

- Пентагон запросил у Конгресса США $18,2 млрд на восполнение комплексов ПВО и других боеприпасов, израсходованных за время конфликта с Ираном. Запрос является частью пакета дополнительного финансирования в размере $67 млрд для покрытия расходов на иранскую кампанию.