Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Столичный аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агентства в Max.

Уточняется, что возможны изменения в расписании рейсов.

Ранее сообщалось, что московский аэропорт Жуковский временно не обслуживает рейсы.