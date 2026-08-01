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Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Столичный аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агентства в Max.

Уточняется, что возможны изменения в расписании рейсов.

Ранее сообщалось, что московский аэропорт Жуковский временно не обслуживает рейсы.

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Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

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