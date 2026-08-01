Уровень воды растет в реках Красноярского края из-за дождей, есть подтопления

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Уровень воды может значительно подняться в южных и центральных районах Красноярского края, прогнозируются выход воды на пойму и подтопление приусадебных участков, сообщает главк МЧС России по региону.

"В связи с прошедшими и ожидаемыми сильными осадками на территории южных и центральных муниципальных округов края, в период с 1 по 2 августа ожидается рост уровней воды, с сохранением выхода воды на пойму, возможно затопление пониженных участков местности, огородов, приусадебных участков и перелив дорог", - говорится в сообщении.

На реках Ус, Туба, Кача, Мана, Кан, Анжа, Кунгус наблюдается рост уровней воды от 0,1 до 0,5 м.

На реке Кебеж у села Григорьевка уровень воды утром в субботу составил 256 см, за сутки поднявшись на 59 см, уровень выше неблагоприятной отметки 210 см, возможно достижение опасной отметки 310 см. Подтоплены семь приусадебных участков.