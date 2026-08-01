Замминистра обороны РФ Санчик сообщил, что промышленность обеспечивает потребности войск

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - С начала спецоперации объем поставок вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) в войска увеличился в пять раз, российская промышленность обеспечивает потребности армии, сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Санчик.

"С начала СВО объёмы поставок ВВСТ увеличились в пять раз, а средств поражения - в 12 раз. Следует отметить, что промышленный комплекс России, в условиях жесточайших западных санкций, обеспечивает потребности наших войск", - сказал Санчик на собрании в штабе материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ.

"Комплексная работа с промышленностью позволила повысить обеспеченность воюющих подразделений вооружением и военной техникой номенклатуры материально-технического обеспечения до 97%", - сообщил он.

По словам замглавы военного ведомства, в целях наращивания производственных мощностей в состав Минобороны вошли три ремонтных завода, что позволило сократить сроки восстановления техники до 15% и затраты на капитальный ремонт.

"В текущем году для поддержания боеспособности войск поставлено 2,5 млн тонн материальных средств", - сообщил Санчик.

"В целях обеспечения безопасности движения на основных логистических маршрутах оборудовано более 1800 км антидроновых коридоров, в том числе свыше 800 км в этом году. Увеличен ассортимент продовольствия в индивидуальном рационе питания, продолжена работа по совершенствованию боевой экипировки с учетом опыта боевых действий", - заявил замминистра обороны.

Он сообщил, что обеспечение передовых подразделений в зоне СВО выполняется с использованием грузовых квадрокоптеров, наземных роботизированных платформ, малолитражного транспорта мотовездеходов, багги и мотоциклов. С начала 2026 года объем грузов, доставленных с применением беспилотных систем увеличился более чем в два раза. В штурмовые подразделения в этом году поставлено свыше 15 тысяч единиц мототехники.