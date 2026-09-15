Над Ростовской областью уничтожено 30 БПЛА, над Таганрогом сбиты ракеты

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Более 30 беспилотников и ракет уничтожено во время отражения атаки на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь во вторник.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены более 30 БПЛА и ракеты в городе Таганроге, и 9 районах области: Аксайском, Миллеровском, Верхнедонском, Куйбышевском, Каменском, Шолоховском, Тарасовском, Чертковском, Азовском", - написал глава региона в мессенджере Max.

Ранее сообщалось о складе Ozon в Таганроге, поврежденном после ракетной атаки в ночь на вторник.