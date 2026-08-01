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Один человек погиб, двое пострадали из-за ночной атаки ВСУ на Севастополь

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Пожилая женщина погибла, еще два человека получили ранения в результате атаки ВСУ на Севастополь ночью, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в субботу.

"К сожалению, в результате атаки ВСУ погибла 60-летняя женщина (...) Также в результате атаки пострадало 2 человека: в больницу также доставлен 79-летний мужчина с множественными осколочными ранениями, 55-летняя женщина получила ожоги, от госпитализации она отказалась", - написал он в своем канале в Max.

Развожаев добавил, что сбитые дроны были начинены поражающими элементами и взрывчаткой. Вследствие атаки сгорело два частных дома и автомобиль, еще три частных домовладения и 15 автомобилей повреждены.

Всего в течение ночи сбито 20 дронов, уточнил губернатор.

Севастополь Михаил Развожаев
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