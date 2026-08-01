Более 100 дронов ВСУ уничтожено за сутки в Брянской области

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об отражении атаки беспилотников ВСУ на регион.

"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 107 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.