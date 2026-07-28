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В Брянской области от атак БПЛА пострадали три человека

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Брянской области три человека были ранены в результате атак беспилотников, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

"В Стародубском районе в результате атаки БПЛА на предприятие ранена женщина. В Климовском районе от удара дрона пострадал мужчина. В Унечском районе беспилотник ударил по автопоезду - ранен мужчина. Всем пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь", - написал он в мессенджере.

По его данным, за прошедшие сутки над Брянской областью нейтрализовали 135 БПЛА самолетного типа.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 июля 2026 года Военная операция на Украине
Климовский район Брянская область Стародубский район Егор Ковальчук Унечский район
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