В Брянской области от атак БПЛА пострадали три человека

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Брянской области три человека были ранены в результате атак беспилотников, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

"В Стародубском районе в результате атаки БПЛА на предприятие ранена женщина. В Климовском районе от удара дрона пострадал мужчина. В Унечском районе беспилотник ударил по автопоезду - ранен мужчина. Всем пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь", - написал он в мессенджере.

По его данным, за прошедшие сутки над Брянской областью нейтрализовали 135 БПЛА самолетного типа.