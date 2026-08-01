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Два человека погибли при столкновении поезда и машины в Ульяновской области

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Грузовой поезд столкнулся с автомобилем на железнодорожном переезде возле поселка Цильна в Ульяновской области, сообщается в канале Приволжской транспортной прокуратуры в Мах в субботу.

По предварительным данным, рядом с платформой "163 км" произошло столкновение автомобиля Suzuki и локомотива грузового поезда.

"Погибли водитель и пассажир автомобиля. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Ульяновская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.

Как сообщается в канале в Мах Куйбышевской железной дороги, машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. На движение других поездов происшествие не повлияло.

Ульяновская область
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