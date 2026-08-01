Туристка из Санкт-Петербурга утонула в горной реке в Кабардино-Балкарии

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Спасатели Кабардино-Балкарии обнаружили в реке Баксан тело жительницы Санкт-Петербурга, пропавшей 25 июля во время прогулки в ущелье Адыр-Су, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России в субботу.

По данным следственного управления СК России по КБР, 65-летняя жительница Санкт-Петербурга отправилась в ущелье Адыр-Су в составе туристической группы. Там она самостоятельно ушла на прогулку вдоль берега горной реки и пропала.

По факту обнаружения тела туристки начата доследственная проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, уточнили в СКР.