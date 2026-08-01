На памятнике истории XIX века в новгородской Окуловке частично обрушилась стена

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Кирпичная стена частично обрушилась на памятнике истории и архитектуры XIX века в городе Окуловка Новгородской области, сообщили в субботу "Интерфаксу" в региональной прокуратуре.

"В Окуловке произошло частичное обрушение стены здания железнодорожного депо",- уточнили в ведомстве.

Погибших, травмированных нет. Ущерб от происшествия и его причины устанавливаются.

Прокуратура начала проверку.

