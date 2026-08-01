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FESCO продолжает штатную работу после инцидента с судном "Янина"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") продолжает работать в штатном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами и партнерами, сообщила компания в связи с инцидентом с судном "Янина".

"Основным приоритетом для FESCO неизменно остается обеспечение безопасности судоходства и экипажей судов, а также интересов наших клиентов и партнеров", - сообщили журналистам в группе.

В РоссииТеплоход "Янина" затонул в ночь на субботу в 130 милях от Новороссийска из-за атаки дронов ВСУТеплоход "Янина" затонул в ночь на субботу в 130 милях от Новороссийска из-за атаки дронов ВСУЧитать подробнее

Теплоход "Янина", принадлежащий FESCO, в ночь на субботу получил повреждения в результате атаки двух морских дронов ВСУ и затонул в 130 милях от Новороссийска, все 17 членов экипажа были спасены, сообщил ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"В районе 22:00 два морских дрона ВСУ атаковали наше судно (теплоход "Янина" - ИФ). Подчеркну - это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозящий гражданскую продукцию - от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов. Все 17 членов экипажа были спасены и чувствуют себя удовлетворительно", - сказал он журналистам в субботу.

По его словам, к спасательной операции была привлечена морская авиация Черноморского флота и интернациональный экипаж судна Delphinus во главе с капитаном-гражданином Республики Египет.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.

FESCO Росатом Янина Новороссийск
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